Суд отложил дело "безработной" матери-одиночки под Саратовом до 19 октября

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пугачевский районный суд Саратовской области в пятницу отложил до 19 октября апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении матери-одиночки Ольги Журавлевой, признанной виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице, сообщили РИА Новости в суде.

Жительница села Ивантеевка Ольга Журавлева с ноября 2017 года получала ежемесячное пособие по безработице, но по устной договоренности с начала этого года подрабатывала в местной пиццерии уборщицей.

По данным областного главка МВД, в марте в полицию поступило сообщение об этом, а в июне в отношении Журавлевой возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении пособия по безработице. Мировой судья 10 сентября вынес обвинительный приговор, назначив Журавлевой 120 часов обязательных работ.

Журавлева подала апелляционную жалобу на приговор, а прокуратура области после обнародования этой истории в СМИ в своем апелляционном представлении потребовала прекратить дело "в силу малозначительности".

"Судебное заседание отложили до 19 октября", — сказала собеседница агентства, не уточнив причину отложения дела.

Ранее в министерстве занятости, труда и миграции области заявили РИА Новости, что служба занятости не обращалась в полицию для привлечения Журавлевой к уголовной ответственности, а также в суде не заявляла требования о возмещении причиненного ущерба. Областной главк МВД из-за дела Журавлевой начал служебную проверку в отношении сотрудников полиции в Ивантеевке.