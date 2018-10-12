В Приамурье закончили расчистку путей от завалов обрушившегося моста

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа завершили расчистку от завалов железнодорожных путей в городе Свободный Амурской области, на которые обрушился мост, сообщает пресс-служба ВВО.

"Силами сводного отряда очищены 2, 3, 5, 7 и 9 пути. В настоящее время все пути свободны. Подразделение работало без перерыва в две смены. За более чем двое суток работы вывезено около 900 тонн обрушившихся строений", — говорится в сообщении.

Для отсыпки дороги в объезд обвалившегося моста военные большегрузные самосвалы завезли 1360 тонн песчано-гравийной смеси. В работах было задействовано более 70 военнослужащих и 10 единиц специальной техники. Подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.

Во вторник в третьем по численности населения городе Приамурья обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть Свободного с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель с травмами госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности позже уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. СК возбудил дело по статье "Халатность". В Свободном сохраняется режим ЧС.