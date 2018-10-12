В Приамурье закончили расчистку путей от завалов обрушившегося моста

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа завершили расчистку от завалов железнодорожных путей в городе Свободный Амурской области, на которые обрушился мост, сообщает пресс-служба ВВО.
Для отсыпки дороги в объезд обвалившегося моста военные большегрузные самосвалы завезли 1360 тонн песчано-гравийной смеси. В работах было задействовано более 70 военнослужащих и 10 единиц специальной техники. Подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.
Во вторник в третьем по численности населения городе Приамурья обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть Свободного с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель с травмами госпитализирован.
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности позже уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. СК возбудил дело по статье "Халатность". В Свободном сохраняется режим ЧС.