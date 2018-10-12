В Сургуте вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Москвы в Якутск, вынужденно сел в Сургуте (ХМАО) из-за плохого самочувствия пассажира, сообщается на сайте воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу в 13.13 (11.13 мск).

"Сегодня, 12 октября, самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший рейсом N4 211 Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута из-за плохого самочувствия пассажира. На борту находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, на месте стоянки воздушного судна борт ожидала бригада скорой медицинской помощи с необходимым оборудованием. Пассажиру была оказана первая медицинская помощь, врачи приняли решение о его госпитализации.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт Сургута работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию, указанный борт авиакомпании Nordwind Airlines готовится к вылету.