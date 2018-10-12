В Ростове пес спас хозяйку от мужчины, напавшего на нее с ножом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт — РИА Новости. Собака спасла хозяйку от мужчины, напавшего на нее с ножом в Ростове-на-Дону, дело о покушении на убийство передано в суд, сообщает СК России в группе WhatsApp.

По данным ведомства, 47-летний житель Ростова-на-Дону ранее был судим за нападение на свою знакомую. Освободившись из колонии через шесть лет, спустя месяц он вновь набросился с ножом на ту же самую женщину, когда она с собакой возвращалась с прогулки на улице Еременко, отмечают следователи.

"Потерпевшую спасли любимый питомец и то, что у нападавшего после нескольких ударов сломалось лезвие ножа", — говорится в информации. Мужчина скрылся, но впоследствии был задержан правоохранителями. В настоящее время следствие завершено, уголовное дело о покушении на убийство передано в суд для рассмотрения по существу.