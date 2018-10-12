МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В ходе массовой проверки случаев применения сотрудниками физической силы и специальных средств в местах лишения свободы выявлено 168 нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.

"В результате проверок выявлено 168 нарушений по порядку применения физической силы и специальных средств", — говорится в сообщении.

ФСИН уточняет, что 61 факт касается ненаправления материалов проверок в органы прокуратуры, в 104 случаях отсутствовала видеофиксация применения физической силы и специальных средств, еще в трех — имели место нарушения порядка применения физической силы и специальных средств.

По трем инцидентам с нарушением порядка применения силы решение о наличии уголовного состава примут органы следствия и прокуратуры. ФСИН же заявляет, что по всем фактам выявленных нарушений привлекла виновных к дисциплинарной ответственности.

Отправной точкой для глобальных проверок во всех регионах стал резонансный случай с избиением сотрудниками ярославской колонии осужденного Евгения Макарова. В середине июля "Новая газета" опубликовала видеозапись с избиением Макарова, снятую на видеорегистратор одного из сотрудников этой колонии.

В конце июля по указанию директора ФСИН Геннадия Корниенко в каждом территориальном органе были созданы комиссии по проведению проверок всех случаев применения сотрудниками УИС силы и специальных средств за прошедший год.

Дату окончания проверок ранее озвучил первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества — 1 октября.