Житель Тувы осужден на 16 лет за убийство ребенка, мешавшего ему спать

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Суд в Туве признал виновным 19-летнего жителя Монгун-Тайгинского района в убийстве маленькой девочки за то, что мешала ему спать, и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, сообщает СУСК республики.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2017 года на чабанской стоянке в местечке Баглаанай Кызылского района. Осужденный находился с 2,5-годовалой дочкой сожительницы, в это время занятой на пастбище.

"Из-за того, что малолетняя девочка, не переставая, плакала и мешала спать, мужчина, осознавая малолетний возраст и беспомощность ее состояния, то есть неспособность защитить себя и оказать активное сопротивление, поленом нанес два удара в голову малолетней потерпевшей. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на следующий день", — говорится в сообщении.

По данным СК, чтобы скрыть преступление, молодой человек убедил сожительницу и свидетелей, что телесные повреждения ребенок получил, упав с крыши. Под тяжестью предъявленных улик мужчина признал вину и раскаялся.

"Приговором Верховного суда республики Тыва мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шестнадцать лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", — сообщает СК Тувы.