Театр Романа Виктюка подтвердил смерть актера Михаила Фатеева

Кадр из телесериала Один против всех. Архивное фото

Кадр из телесериала Один против всех. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Театр Романа Виктюка сообщил на своем сайте о трагической кончине своего актера Михаила Фатеева.

Ранее в четверг в столичном управлении ФСИН России сообщили, что Михаил Фатеев, арестованный за интимную переписку с несовершеннолетним, покончил с собой в карантинной камере следственного изолятора №3. Против него было возбуждено дело по статьям "Развратные действия" и "Распространение порнографических материалов".

"С болью и горечью сообщаем, что трагически ушел из жизни актер Михаил Фатеев. Светлая память нашему коллеге и другу", — сказано в сообщении на сайте театра.

Михаил Фатеев пришел в театр в 2002 году. Как сказано в сообщении, это был неподражаемый, яркий актер в каждой роли. "Тонкий, трепетный артист. Поэт. Трагический Пилат и романтический Мастер. Режиссер-новатор – пусть хотя бы в одной из ролей… Комично нелепый Мэтр Бридэн совсем в недавно состоявшейся премьере. Непримиримый спорщик и верный, добрый, всегда готовый поддержать друга", — сказано в сообщении.

О времени и месте прощания с актером театр сообщит дополнительно.