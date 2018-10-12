На Волге в Нижегородской области сел на мель теплоход

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Грузовой теплоход, буксировавший по Волге баржу с 4 тоннами гипса, сел на мель в Нижегородской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Инцидент произошел в пятницу в 1.40 в 9 километрах ниже города Балахна.

"Грузовой теплоход, принадлежащий компании "Окско-Московское пароходство" города Коломны, при следовании вверх по Волге сел на мель за красной кромкой судового хода в районе Балахны. Теплоход буксировал баржу, перевозившую 4 тонны гипса", — рассказала Иванова.

По ее словам, севший на мель теплоход не мешает судоходству. "Водотечности, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", — подчеркнула сотрудница прокуратуры.

Она добавила, что к месту инцидента вышел путейский теплоход. "Причиной инцидента стала ошибка судоводителей. Нижегородской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства", — подчеркнула Иванова.