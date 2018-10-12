МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил около 500 килограммов продукции с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков, сопроводительной документации, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"По результатам всех проверок снято с реализации и уничтожено около 500 кг пищевой продукции с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков, сопроводительной документации. По всем фактам выявленных нарушений Роспотребнадзором приняты меры. Хозяйствующие субъекты, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в связи с регистрацией в ряде субъектов Российской Федерации случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в сети объектов общественного питания "Суши WOK", Роспотребнадзор проверил около 130 объектов указанной сети.

Сообщается, что во всех объектах питания "Суши WOK" выявлены нарушения санитарного законодательства в части нарушения технологических процессов, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, хранение и реализация продукции с истекшими сроками годности, отсутствие маркировки и необходимой товаросопроводительной документации на пищевую продукцию, подтверждающей ее качество и безопасность.

В ведомстве отметили, что в ходе проверок отобрано и исследовано более 300 образцов пищевой продукции, из которых 58% не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В 43% смывов, взятых с объектов "Суши WOK", выделены бактерии группы кишечной палочки.

"По решению суда деятельность 75 предприятий с торговым наименованием "Суши WOK" приостановлена на срок от 12 до 90 суток. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", — добавляется в сообщении.