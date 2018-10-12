Суд арестовал предполагаемого лидера татарстанской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

КАЗАНЬ, 12 окт — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в пятницу арестовал Раиса Гимадиева, подозреваемого в организации в Татарстане региональной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости представитель суда.

Накануне центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в рамках спецоперации в Татарстане были задержаны главарь российского крыла и лидеры региональной структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

"Суд избрал в отношении Гимадиева меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября", — сказал собеседник агентства.

По информации ФСБ, установлено, что "по указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого "Всемирного халифата" и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами".

Отмечалось, что, помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержанные целенаправленно работали над созданием в РФ сетевой закрытой структуры. Кроме того, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих в странах Ближнего Востока.

При задержании дома у подозреваемых было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Также были изъяты средства связи и электронные носители информации, которые задержанные использовали для террористической деятельности.

*Террористическая организация, запрещенная в России