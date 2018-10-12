Генпрокуратура оспорила в Верховном суде приговор Грозовскому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура оспорила в Верховном суде РФ приговор отстраненному от служения священнику Глебу Грозовскому, осужденному за педофилию к 14 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде.

Согласно карточке дела, кассационное представление подал заместитель генерального прокурора Леонид Киржинек. При этом предыдущую кассационную жалобу, которую подал адвокат, суд отказался выносить на рассмотрение президиума.

Ранее прокурор просил снизить Грозовскому срок наказания, но апелляция с ним не согласилась. В Ленинградском областном суде РИА Новости сообщили, что в кассационном порядке приговор пыталась оспорить как сторона защиты, так и сторона обвинения. "По кассационному представлению был вынесен отказ 28 августа", — сказал собеседник агентства.

Приозерский городской суд Ленобласти 17 января приговорил Грозовского к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей в счет морального ущерба.

Как установил суд, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошёл в 2009 году, два других — в 2013 году.

Уголовное дело в отношении советника гендиректора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Гатчинского района Глеба Грозовского возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только через три года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.

Ещё находясь за границей, уже отстранённый к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора подчеркнул, что данное утверждение Грозовского "не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде".