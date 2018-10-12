Генпрокуратура оспорила в Верховном суде приговор Грозовскому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура оспорила в Верховном суде РФ приговор отстраненному от служения священнику Глебу Грозовскому, осужденному за педофилию к 14 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее прокурор просил снизить Грозовскому срок наказания, но апелляция с ним не согласилась. В Ленинградском областном суде РИА Новости сообщили, что в кассационном порядке приговор пыталась оспорить как сторона защиты, так и сторона обвинения. "По кассационному представлению был вынесен отказ 28 августа", — сказал собеседник агентства.
Приозерский городской суд Ленобласти 17 января приговорил Грозовского к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей в счет морального ущерба.
Уголовное дело в отношении советника гендиректора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Гатчинского района Глеба Грозовского возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только через три года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.
Ещё находясь за границей, уже отстранённый к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора подчеркнул, что данное утверждение Грозовского "не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде".