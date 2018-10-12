В "Аэрофлоте" объяснили, почему самолету пришлось вернуться в "Шереметьево"

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" из-за отсутствия технической поддержки в аэропорту Ханты-Мансийска, заявил РИА Новости представитель перевозчика.

Ранее в пятницу представитель экстренных служб сообщил, что SSJ100 совершил вынужденную посадку в "Шереметьево", по предварительным данным, из-за неисправности одного из датчиков. По словам собеседника агентства, сработал датчик невыпуска стойки шасси.

"Самолет, выполнявший рейс Москва — Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Решение о возврате связано с отсутствием технической поддержки в аэропорту Ханты-Мансийска", — рассказали в "Аэрофлоте".

Посадка прошла штатно, отметили в авиакомпании.