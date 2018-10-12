В Волгограде столкнулись грузовик и маршрутка

ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Грузовая машина в Волгограде столкнулась при развороте с маршрутным такси, в котором находилось 13 пассажиров, трое из них пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации полиции, ДТП произошло в центре Волгограда утром в пятницу, водитель грузовика при развороте на пересечении улиц Краснознаменская и Мира столкнулся с маршруткой.

"В "Газели" находилось 13 пассажиров, трое из них получили травмы и доставлены в травмпункт для медицинского освидетельствования", — сообщили РИА Новости в ГУ МВД.

По словам собеседника агентства, грузовику не хватило радиуса при развороте, виновник ДТП будет установлен в результате административного расследования.