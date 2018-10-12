Жителя Югры осудили за убийство двух коллег

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт — РИА Новости. Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 17 годам в колонии строгого режима за убийство двух коллег, которое он скрыл при помощи экскаватора, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство уточняет, что летом 2017 года 32-летний житель города Когалым, распивая спиртное с двумя коллегами, убил их, а тела с помощью экскаватора закопал на территории производственной базы, где работали все трое. Пытаясь скрыть следы преступления, он также угнал автомобили погибших и бросил в отдаленном районе.

"Однако через некоторое время мужчина сам позвонил в правоохранительные органы, подробно рассказав обстоятельства убийства и обозначив место, где захоронены тела. В этот же день подсудимый был задержан. Весь период следствия он находился под стражей", — рассказали в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям УК РФ, связанным с двойным убийством и угоном транспортных средств.

"Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — добавили в следственном управлении.