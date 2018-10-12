Из музея Петропавловской крепости украли экспонат "Маска льва"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – ИА Новости. Специалисты по учету музейных экспонатов одного из музеев Петропавловской крепости обратилась в полицию с заявлением об отсутствии экспоната "Маска льва" декоративного карниза, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"11 октября в полицию обратилась 48-летняя гражданка, специалист по учету музейных экспонатов, с заявлением о том, что 11 октября около четырех часов дня при закрытии выставки, которая проводилась в помещении одного из музеев Петропавловской крепости, обнаружила отсутствие экспоната "Маска льва" декоративного карниза", — сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба устанавливается.