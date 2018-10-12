НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Жительница Нижегородской области осуждена на 15 лет колонии общего режима за особо жестокое убийство, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, в январе 2018 года в городе Бор 31-летняя женщина, поссорившись с хозяином квартиры, нанесла ему не менее 30 ножевых ранений по голове и телу, а затем ее подельник – 21-летний мужчина – ранил его в шею. От полученных травм потерпевший скончался. Злоумышленники завернули тело погибшего в ковер, вынесли на улицу и спрятали в яме.

Уголовное дело было возбуждено в феврале после явки молодого мужчины с повинной.

"Подсудимые признали вину в убийстве и были заключены под стражу. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, мужчине – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУ СК.