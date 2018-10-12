Полиция составила протокол на участницу съемок клипа на МКАД

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении на одну из участниц клипа, во время съемок которого было частично перекрыто движение по МКАД, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица Yaxana, настоящее имя которой – Оксана Яковлева, и еще несколько людей из-за съемок клипа устроили пробку на МКАД. Отмечается, что сейчас управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с данным инцидентом. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как несколько девушек танцуют и поют на дороге.

"Возбуждено административное расследование, приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД. В результате 11 октября сотрудниками ДПС была остановлена иномарка, за рулём которой находилась одна из участниц видеоролика. Ею оказалась 29-летняя жительница Московской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина управляла автомобилем, не имея прав, за рулем она была не пристегнута.

Полицейские продолжают расследование и устанавливают личности других правонарушителей.