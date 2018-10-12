В Иркутске потушили пожар на территории исправительной колонии

ИРКУТСК, 12 окт – РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Иркутске потушен, ведется проливка конструкций, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН по области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что пожар возник на площади 400 квадратных метров, возгорание удалось локализовать.

"В настоящее время пожар, можно сказать, что потушили, открытого огня уже нет, ведется проливка конструкций здания. Никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эвакуировали 87 заключенных ИК-6. На месте возгорания работают пять пожарных расчетов, два из них подведомственны ГУФСИН. Причины пожара и площадь уточняются.