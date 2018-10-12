Суд признал законным арест экс-сотрудника МЧС по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под арестом бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"На сегодняшнем заседании рассматривались апелляционные жалобы обвиняемого Терентьева и его защиты на постановление Центрального районного суда Кемерово, которое оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства и уточнил, что он останется под стражей до 25 ноября.

Ранее в пятницу областной суд признал законным продление ареста до 25 декабря бывшему начальнику Главного управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошёл крупный пожар, при котором погибли 60 человек.

Всего в рамках уголовного дела задержаны и арестованы 12 человек. Среди фигурантов — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ "Зимняя вишня" в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.