Суд признал законным арест экс-сотрудника МЧС по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под арестом бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.
Ранее в пятницу областной суд признал законным продление ареста до 25 декабря бывшему начальнику Главного управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову.
Всего в рамках уголовного дела задержаны и арестованы 12 человек. Среди фигурантов — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ "Зимняя вишня" в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.