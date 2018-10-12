Психологи МЧС окажут помощь родственникам погибших при ДТП в Чувашии

Спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии

Спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших при ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Чебоксарском районе Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены.

"Оперативная группа в составе психологов главного управления МЧС по Чувашской республике, специалистов Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи и психологов РСЧС работает с родственниками пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарском районе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, психологи МЧС также оказывают необходимую помощь пострадавшим, доставленным в больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары и их родственникам.

"Также специалисты сопровождают семьи при процедуре опознания погибших в ДТП, стараясь сделать эту процедуру наименее травматичной для людей, которые потеряли близких", — отметил представитель ведомства.

На базе главного управления МЧС по Чувашской республике продолжает работать телефон "горячей линии". На него уже поступило 79 обращений. В круглосуточном режиме по телефону: 8 (8352) 39-99-99 родственники погибших и пострадавших могут получить необходимую информацию, а также психологическую поддержку.