Ространснадзор начал проверку перевозчиков после ДТП в Чувашии

ДТП с автобусом в Чувашии (19)

Машина скорой помощи на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

Машина скорой помощи на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ространснадзор по согласованию с прокуратурой начал внеплановые проверки перевозчиков в связи с крупным ДТП в Чувашии, где погибли 11 человек, сообщается на сайте ведомства.

Ранее указом главы Чувашии 12 октября был объявлен днем траура в связи с трагическими последствиями ДТП на трассе М-7.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены.

"Ространснадзор по согласованию с прокуратурой начал внеплановые проверки ЗАО "ТУС", компании которой принадлежал грузовик, предварительно признанный виновником аварии, и ООО "Автоград", арендовавшего автобус", — рассказала она.

От территориального отдела Госавтодорнадзора на место происшествия выезжали заместитель начальника Средне-Волжского МУГАДН и главный госинспектор.