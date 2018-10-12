В Приморье осудили депутата за мошенничество с выплатами

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке признал депутата заксобрания Приморья Руслана Маноконова виновным в мошенничестве с выплатами и назначил ему 4 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его словам, Маноконову также запрещено занимать должности на государственной, муниципальной службе. Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.
По данным суда, депутату и его помощнику были перечислены из бюджета края компенсации в размере более 1 миллиона рублей за найм квартиры, где Маноконов не проживал.