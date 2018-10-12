В Подмосковье сгорела пилорама

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на площади более 2 тысяч квадратных метров на частной пилораме в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Общая площадь пожара на пилораме в деревне Островцы составила 2,1 тысячи квадратных метров, идет проливка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в деревне Островцы поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 22.05 четверга. Открытое горение удалось ликвидировать в 06.05. Борьбу с огнем вели 36 человек и 11 единиц техники.