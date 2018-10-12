Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кузбасса

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу признал законным продление ареста бывшему руководителю Главного управления МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову, обвиняемому в растрате и халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.
"Апелляционная жалоба обвиняемого Мамонтова оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерово, который 21 сентября по ходатайству следствия продлил Мамонтову срок содержания под стражей до 25 декабря.
В настоящее время в областном суде началось ещё одно заседание, на котором рассматривается аналогичная апелляция экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева, арестованного до 25 ноября.
Всего фигурантами уголовного дела являются 12 человек. Это собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ "Зимняя вишня" в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.