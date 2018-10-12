Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кузбасса

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу признал законным продление ареста бывшему руководителю Главного управления МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову, обвиняемому в растрате и халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Апелляционная жалоба обвиняемого Мамонтова оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерово, который 21 сентября по ходатайству следствия продлил Мамонтову срок содержания под стражей до 25 декабря.

В настоящее время в областном суде началось ещё одно заседание, на котором рассматривается аналогичная апелляция экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева, арестованного до 25 ноября.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унёсший 60 жизней. Мамонтову также инкриминируется растрата 1,8 миллиона рублей из бюджета кузбасского ГУМЧС.

Всего фигурантами уголовного дела являются 12 человек. Это собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ "Зимняя вишня" в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.