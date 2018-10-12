Трех пострадавших в ДТП в Чувашии отпустили домой

В Чувашии при столкновении автобуса с фурой погибли двенадцать человек

В Чувашии при столкновении автобуса с фурой погибли двенадцать человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Девять человек получили различные травмы при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии, шестеро из них остаются в больнице, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии со ссылкой на слова министра здравоохранения республики Владимира Викторова.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены.

"Девять пострадавших в аварии были доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Три человека госпитализированы в реанимационное отделение, трое находятся в состоянии средней степени тяжести, три человека после осмотра медицинскими работниками и оказания медицинской помощи переведены на амбулаторное лечение, заявил Викторов на оперативном совещании с членами кабинета министров Чувашии утром в пятницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативное совещание началось с минуты молчания в связи с трагедией на федеральной автодороге М7 "Волга".

"Для нас и народа Чувашии – это большая трагедия. В связи с трагической гибелью людей в результате дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарском районе Чувашской республики 11 октября, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим, объявляю 12 октября 2018 года днем траура в Чувашской республике", – приводит пресс-служба слова главы Чувашии Михаила Игнатьева.