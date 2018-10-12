В Иркутске произошло возгорание в техническом помещении на территории ИК

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пожар на площади 400 квадратных метров возник на территории исправительной колонии в Иркутске, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно очаг пожара находится в техническом помещении на территории колонии. Возгорание локализовано на площади 400 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.