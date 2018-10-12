Маньяк, убивший в Екатеринбурге трех женщин, получил пожизненный срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд в пятницу приговорил Алексея Фалькина к пожизненному заключению по обвинению в убийствах и нападениях на девушек в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Именно на таком наказании настаивало обвинение.

"По совокупности преступлений… окончательно назначить Фалькину пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима", — гласит решение суда.

По данным регионального управления СК РФ, Фалькин орудовал в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе области без малого 13 лет: с октября 2004 года по апрель 2017-го.

Трое жертв были убиты, еще восемь, в том числе две девушки-подростка, выжили после нападений. Одной из девушек, которую Фалькин пытался убить отверткой, удалось выжить благодаря двум прохожим, спугнувшим маньяка.

Как выяснило следствие, преступник убивал именно тех женщин, которые ему отчаянно сопротивлялись.

В общей сложности, 35-летнему подсудимому вменялся целый ряд статей УК РФ, в том числе "Убийство", "Покушение на убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей".

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Будет ли защита обжаловать его, пока неизвестно.