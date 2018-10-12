В Чувашии объявили траур после ДТП с микроавтобусом

ДТП с автобусом в Чувашии (19)

Место столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

Место столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Указом главы Чуваши 12 октября объявлен траур в связи с трагическими последствиями ДТП на трассе М-7, в котором погибли 11 человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены.

"Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв дорожно-транспортного происшествия и объявил 12 октября днем траура в Чувашии", — рассказала она.

Решается вопрос о размере материальной помощи семьям погибших и пострадавшим.