В Чувашии объявили траур после ДТП с микроавтобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Указом главы Чуваши 12 октября объявлен траур в связи с трагическими последствиями ДТП на трассе М-7, в котором погибли 11 человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова.
Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены.
"Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв дорожно-транспортного происшествия и объявил 12 октября днем траура в Чувашии", — рассказала она.
Решается вопрос о размере материальной помощи семьям погибших и пострадавшим.