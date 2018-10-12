Полицейские убили медведя, угрожавшего жителям окраины Иркутска

ИРКУТСК, 12 окт — РИА Новости. Полиция обезвредила медведя, державшего в страхе жителей поселка Маркова, находящегося на окраине Иркутска, сообщает ГУМВД региона.

Ранее представитель ГУМВД региона сообщал, что в поселке Маркова на окраине Иркутска, граничащей с лесом, в четверг медведь задрал несколько сторожевых собак. Сотрудники полиции после обращения местных жителей организовали круглосуточную охрану.

"Около 2 часов ночи животное заметил один из полицейских. Хищник вновь вернулся к жилым домам для того, чтобы забрать оставшихся на земле погибших от его лап собак. В результате трех прицельных выстрелов животное было обезврежено", — говорится в сообщение.

Отмечается, что работники питомника пытались заманить хищника в ловушку, но сделать это не удалось. Зверь уже выходил к поселку в минувшие выходные, он создавал реальную угрозу для людей и домашних животных.