КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Житель Красноярска устроил нарколабораторию в бане у своего знакомого на даче, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Мужчина разместил в банном помещении на дачном участке, принадлежащем его знакомому, лабораторное оборудование по переработке наркотического сырья. Ингредиенты, необходимые для производства синтетического наркотика (амфетамина), он получал посредством почтовых отправлений, заказывая их через интернет. Затем полученное зелье сбывалось оптовыми партиями на территории Красноярска", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при осмотре помещения было обнаружено более трех килограммов наркотика, что является особо крупным размером. Кроме того, амфетамин обнаружен в квартире знакомого злоумышленника, который он там хранил без ведома хозяина жилья.

В данный момент возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.