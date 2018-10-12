КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Житель Красноярска устроил нарколабораторию в бане у своего знакомого на даче, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
В ведомстве добавили, что при осмотре помещения было обнаружено более трех килограммов наркотика, что является особо крупным размером. Кроме того, амфетамин обнаружен в квартире знакомого злоумышленника, который он там хранил без ведома хозяина жилья.
В данный момент возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.