В Бурятии на угольном разрезе бушует крупный пожар

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Здание мастерских угольного разреза в Мухоршибирском районе Бурятии горит на площади около тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в дежурной диспетчерской службе района.

"Горят два ремонтных бокса на угольном разрезе. Пожар на площади около тысячи квадратных метров. В данный момент расчеты локализовали огонь – угрозы распространения нет", — сказал собеседник агентства.

В службе отметили, что пожар мог начаться из-за раскаленной трубы кузницы.

В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание произошло в поселке Сага-Нур – горит крыша ремонтного бокса на территории ОА "Разрез Тугнуйский". К ликвидации пожара привлечены 15 человек и 5 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Кровля частично обрушена.