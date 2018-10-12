В МЧС уточнили число жертв ДТП в Чувашии

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии, сообщает ГУ МЧС России по республике уточненную информацию со ссылкой на сведения Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

Ранее МЧС сообщало о 12 погибших.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 19.00 на 647-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Чебоксарском районе республики. Микроавтобус столкнулся со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes. По предварительным данным МВД по Чувашии, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения.

"По сведениям Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", жертвами крупной автоаварии в Чувашии стали 11 человек. Все погибшие – пассажиры рейсового микроавтобуса Fiat-Ducato, следовавшего по маршруту из города Канаш в город Москва. В салоне Fiat находились 19 человек. Травмы различной степени тяжести получили восемь из них. Пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары", — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 104 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек личного состава и 7 единиц техники.