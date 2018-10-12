Специалисты МАК прибыли в Якутск для расследования инцидента с SSJ100

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости. Специалисты межгосударственного авиационного комитета прибыли в Якутск для расследования инцидента в аэропорту с самолетом Sukhoi Superjet 100, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Саргылана Сандар.

Во вторник Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при этом у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Работы по эвакуации самолета с ВПП в аэропорту Якутска продолжались более 12 часов, в связи с чем деятельность аэропорта была частично парализована. Федеральное агентство воздушного транспорта назначила комиссию от МАК.

"В четверг вечером специалисты МАК прилетели в Якутск. С сегодняшнего утра началось расследование авиапроисшествия в аэропорту. Сроки проверки пока неизвестны. Аэропорт "Якутск" работает в штатном режиме", — рассказала Сандар.

Ранее сообщалось, что Росавиация в ходе проверок "Якутии" в 2018 году выявила ряд нарушений и может ограничить ее сертификат эксплуатанта.