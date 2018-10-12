В Приамурье сняли режим ЧС введенный после обрушения моста

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в Амурской области во вторник после обрушения моста на Транссибирскую железную дорогу, снят, сообщает в пятницу региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Такое решение было принято на прошедшем в правительстве Приамурья заседании по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Было решено с 12 октября отменить режим ЧС регионального характера на территории Амурской области в связи с завершением работ по разбору фрагментов обрушившегося моста, расчисткой железнодорожных путей, восстановлением движения поездов до штатного режима и обустройством автомобильных дорог в залинейную часть города Свободного",- говорится в сообщении.

Во вторник в приамурском городе Свободном обрушились 25 метров моста через главный путь Транссибирской магистрали. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель был с травмами госпитализирован. Мост связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там живут около 10 тысяч человек и находится больница.

Виадук был построен в 1982 году, сейчас его решено демонтировать. Власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей.

Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны.

Следственный комитет возбудил дело по статье "халатность".