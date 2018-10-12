Кафе в ЕАО, где отравились 20 человек, временно закрыли из-за нарушений

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Суд в Еврейской АО постановил закрыть на 90 суток кафе в селе Ленинское, после посещения которого 20 человек попали в больницу, сообщает в пятницу региональное управление Роспотребнадзора.

В четверг прокуратура ЕАО сообщала, что 20 человек, из которых четверо детей, госпитализированы после посещения кафе в селе Ленинское. Следственным управлением СУСК России по региону также организована доследственная проверка.

"В ходе эпидемиологического расследования установлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания", — говорится в сообщении.

В связи с этим управление составило протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд ЕАО, уточнили в ведомстве.

"Судом… вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности по использованию и эксплуатации кафе на максимально возможный срок — 90 суток", — добавляет управление.