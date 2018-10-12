В Волгограде три дома и утиный пруд затопило стоками нечистот

ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости, Светлана Самсонова. Более 1 тысячи жителей Волгограда страдают от затопивших их дома потоков нечистот, вода из канализации течет даже по улице и попадает в местный пруд с утками и черепахами.

Добраться к комплексу из трех жилых домов по бульвару 30 лет Победы в Дзержинской районе Волгограда непросто, здесь нет ни одной пешеходной дорожки, а тропинки залиты зловонной жижей, поток которой стремится к небольшому пруду. Хотя эти дома совсем рядом с большим торговым центром и Парком летчиков, который недавно начали благоустраивать.

Как рассказали РИА Новости местные жители, две недели назад канализационные воды наполнили подвалы трех домов — 15 А, Г и Д — и потекли по улице, образовав лужи.

"Мы обращались в разные инстанции – прокуратуру, Роспотребнадзор, в структуры ЖКХ – с жалобами на порыв канализационной трубы. Всего написали 11 писем. Но действенно было только одно, в прошлую пятницу мы оставили обращение в администрации президента России. И началось шевеление, а до этого мы просто тонули в фекалиях, к нам даже аварийная служба не приехала", — сообщили РИА Новости жительница дома 15 Д Алла Урывская.

По ее словам, больше всего от порывы канализационной трубы, к которой присоединена практически половина микрорайона, пострадали именно их три дома, в которых почти 500 квартир.

Ольга Кустова, которая живет в этом же доме на третьем этаже, рассказала РИА Новости, что в ее квартире стоит жуткий запах, а проветривать невозможно – вонь идет и с улицы.

"У меня двое детей. Сын отказывается идти в садик, говорит: от меня какашками пахнет. А сегодня нам отключили воду из-за аварии и сказали, что отопление не включат, пока не осушат подвал", — говорит женщина.

Кроме затопленных подвалов местных жителей волнует и состояние небольшого пруда рядом с их домами.

"У нас там живут утки и большие красивые черепахи, мы очень переживаем, что канализационные воды, которые стекают в пруд, могут им навредить. Вода там уже мутная, зеленая", — сказала РИА Новости Людмила Лозина.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгограда, коммунальные службы уже начали устранять аварию. Проблема с канализацией в этих домах возникла, по данным ведомства, из-за того, что товарищество собственников жилья "Конкордия", которое с 2012 года обслуживало эти дома, плохо содержало сети, так что они пришли в негодность.

"После того как ТСЖ "Конкордия" обанкротилось, коммуникации де-факто оказались бесхозными. В настоящее время сотрудники "Концессии водоснабжения" совместно с городскими властями устраняют течь на сетях. Одновременно идет процесс передачи сетей в хозяйственное ведение горводоканала, после чего их обслуживанием будут заниматься специалисты предприятия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.