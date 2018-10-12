Экс-гендиректор "Камчаткрайстрой" снова попал под следствие

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Бывшего гендиректора казенного предприятия "Камчаткрайстрой" Юрия Фетисова подозревают в мошенничестве, совершённом при закупке осветительных приборов для биатлонного комплекса в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В ведомстве отметили, что в апреле гендиректор предприятия уже был приговорён судом к пяти годам лишения свободы за хищение бюджетных средств Камчатского края на сумму свыше 19 миллионов рублей при строительстве этого спортивного объекта.

"По данным следствия, в 2012 году генеральный директор предприятия использовал служебное положение для хищения бюджетных средств при закупке прожекторов для освещения лыжероллерной трассы биатлонного комплекса. Он приобрёл осветительные приборы по завышенной цене через подконтрольные ему же организации "СтройБизнесИндустрия" и "Снабжение". Таким образом, подозреваемый похитил более 6,5 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", — рассказал РИА Новости старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Елена Матафонова.

Она добавила, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Казенное предприятие Камчатского края "Единая дирекция по строительству" (КП КК "Камчаткрайстрой") создано для реализации федеральных и краевых целевых программ в строительной отрасли, а также в целях реализации функций заказчика-застройщика.