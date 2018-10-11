В Пензенской области столкнулись грузовик и пять легковушек

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грузовик и пять легковых автомобилей столкнулись в четверг в Бессоновском районе Пензенской области, в результате пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС.

ДТП произошло в 17.41 мск на участке трассы М-5 "Урал", проходящем через село Чемодановка. "Произошло столкновение шести транспортных средств: ВАЗ 2114, Audi 100, ВАЗ 2114, Opel, ВАЗ 2110 и Mercedes грузовой с прицепом. В результате ДТП, к сожалению, имеется пострадавший", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, погибших в результате этого ДТП, по предварительным данным, нет.