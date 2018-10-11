В Саратове столкнулись три автомобиля, среди пострадавших двое детей

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Три легковых автомобиля столкнулись в четверг в Саратове, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной ГИБДД.

ДТП произошло в четверг около 19.00 по местному времени (18.00 мск) на улице Усть-Курдюмская у поворота на поселок Иволгино. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet, ВАЗ 2210 и Toyota, в результате пострадали четверо человек, из них двое детей", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.