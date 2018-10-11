Двоих пострадавших в ДТП в Чувашии оперируют в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Четверых пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии доставили в Больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах, двоим из них сейчас делают операции, сообщили РИА Новости в больнице.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19:10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии, по последним данным МЧС, погибли 12 человек, 10 ранены.

"К нам в больницу скорой медицинской помощи доставили четверых пострадавших в аварии – троих женщин и мужчину. Двоим сейчас делают операции, еще двое находятся в реанимационном отделении", — рассказали в приемном покое БСМП Чебоксар.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова, еще трое пострадавших в аварии от госпитализации отказались.