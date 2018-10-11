МВД задержало водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом в Чувашии

ДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Чувашии

ДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Водитель грузовика, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с микроавтобусом, в результате чего погибли 12 человек, задержан, сообщил РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Олег Ашнин.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии, по последним данным МЧС, погибли 12 человек, 10 ранены. Как уточнили РИА Новости в ЦРЦ МЧС РФ, в Чебоксарскую республиканскую клиническую больницу доставлены восемь человек.

"Водитель грузовика задержан, будет находиться под стражей", — рассказал Ашнин. Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении.