МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом в Чувашии

ДТП с автобусом в Чувашии (12)

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус, сообщается на сайте МВД по республике.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии, по последним данным МЧС, погибли 12 человек, десять ранены.

"Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются