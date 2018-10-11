Скворцова лично контролирует оказание помощи пострадавшим в ДТП в Чувашии

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова лично контролирует ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Чувашии, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии, по последним данным МЧС, погибли 12 человек, десять ранены.

"Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Чувашской республике находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. При столкновении грузового автомобиля и маршрутного такси пострадали 18 человек. Из них погибли 11 человек. Эвакуированы в БСМП городе Чебоксары пять человек, из них четверо — в тяжёлом состоянии, один — средней степени тяжести", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что амбулаторно медпомощь оказана на месте одному человеку, детей среди жертв и пострадавших нет.

"Эвакуация раненых в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется",- отметили в Минздраве.