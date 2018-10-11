В МВД рассказали о пассажирах попавшего в ДТП в Чувашии микроавтобуса

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Жители Чувашии, пострадавшие при столкновении микроавтобуса с грузовиком, ехали на заработки в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19:10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии, по последним данным МЧС, погибли 12 человек, 10 ранены.

"Жители Чувашской Республики ехали на заработки в Москву. Это был не рейсовый, а частный автобус, который направлялся из Канаша в Москву", — рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас на месте аварии еще работают спасатели, которые извлекают тела погибших из искореженного микроавтобуса. "Оба водители – и микроавтобуса, и грузовика – живы", — добавил он.

Он также сообщил, что движение на трассе не затруднено, поскольку авария произошла на крайней полосе.