В Сети появилось видео с места ДТП с 12 жертвами в Чувашии

ДТП с автобусом в Чувашии (9)

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места столкновения фуры и микроавтобуса в Чувашии.

На опубликованных кадрах видны обломки автомобилей и стоящие вдоль трассы машины. На месте аварии работают правоохранительные органы.

© Фото : аккаунт Сheb.media в Facebook Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018 © Фото : аккаунт Сheb.media в Facebook Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

ДТП произошло на трассе М-7 "Волга" возле деревни Большие Карачуры. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу в неположенном месте и столкнулся с микроавтобусом.

По последним данным, в результате трагедии погибли 12 человек, еще десять ранены, двое заблокированы в автобусе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашской Республике, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.