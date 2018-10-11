В Сети появилось видео с места ДТП с 12 жертвами в Чувашии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места столкновения фуры и микроавтобуса в Чувашии.
На опубликованных кадрах видны обломки автомобилей и стоящие вдоль трассы машины. На месте аварии работают правоохранительные органы.
ДТП произошло на трассе М-7 "Волга" возле деревни Большие Карачуры. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу в неположенном месте и столкнулся с микроавтобусом.
По последним данным, в результате трагедии погибли 12 человек, еще десять ранены, двое заблокированы в автобусе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашской Республике, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.