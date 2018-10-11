Четверо пострадавших в ДТП в Чувашии находятся в тяжелом состоянии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Четверо пострадавших при столкновении микроавтобуса с фурой в Чувашии находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.
"Четверо из семи пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Водитель микроавтобуса жив, ему оказывают медицинскую помощь", — рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства сообщил, что, по предварительным данным, грузовик "Мерседес" выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Фиат".
Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, четверо пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, госпитализированы в республиканскую клиническую больницу Чебоксар.