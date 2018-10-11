Суд арестовал вице-президента ОАК Герасимова

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Герасимову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 9 декабря", — сказали в суде. Вице-президента ОАК обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Герасимов — вице-президент ОАК по государственной авиации специального назначения, эту должность он занимает с октября 2015 года.

По данным "Коммерсанта", в среду сотрудники главного следственного управления СК России и ФСБ провели обыски и выемки документов в квартире и рабочем кабинете Герасимова, а также в домах нескольких коммерсантов, заключавших контракты на предоставление различных услуг ОАК и специальному летному отряду "Россия".

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.