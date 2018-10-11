В Кирове задержали подозреваемых в похищении девочки под Пензой

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Трое подозреваемых в похищении четырехлетней девочки в Пензенской области, один из которых является ее родным отцом, задержаны в Кирове, сообщило в четверг управление СК РФ по Пензенской области.

Ранее прокуратура области сообщила, что вечером в среду трое мужчин в селе Шемышейка Пензенской области похитили четырехлетнюю девочку, приехавшую на машине с отчимом и ее матерью к дому, после чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Ребенка нашли в другом городе. Среди похитителей оказался отец девочки. Возбуждено уголовное дело по факту похищения ребенка.

"В течение нескольких часов установлено, что девочка была перевезена в Киров. Сегодня сотрудниками УМВД по Кировской области лица, причастные к похищению ребенка, задержаны, с ними проводятся следственные действия. Следственным управлением принимаются меры, направленные на доставление девочки в Пензу и передачу ее матери. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что ребенка насильно забрал ее 41-летний отец, который не лишен родительских прав.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Органом следствия будет детально исследована ситуация похищения, определена роль и дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к совершению противоправного деяния", — заявили в ведомстве.