В ГИБДД назвали причину аварии с 12 жертвами в Чувашии

ДТП с автобусом в Чувашии (7)

ДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Чувашии

ДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Чувашии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Грузовой автомобиль "Мерседес", который столкнулся с микроавтобусом в Чувашии, в результате чего 12 человек погибли и 10 пострадали, выехал на встречную полосу в запрещённой месте, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.

"Грузовик выехал на встречную полосу, пересёк две сплошные, микроавтобус двигался в своей полосе", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, имеет лицензию на перевозку людей. ГИБДД РФ направило в Чувашию сотрудника для выяснения обстоятельств произошедшего и помощи пострадавшим.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры.