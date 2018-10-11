В ГИБДД назвали причину аварии с 12 жертвами в Чувашии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Грузовой автомобиль "Мерседес", который столкнулся с микроавтобусом в Чувашии, в результате чего 12 человек погибли и 10 пострадали, выехал на встречную полосу в запрещённой месте, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.
Он добавил, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, имеет лицензию на перевозку людей. ГИБДД РФ направило в Чувашию сотрудника для выяснения обстоятельств произошедшего и помощи пострадавшим.
Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры.