В Чувашии госпитализировали пятерых пострадавших в аварии с автобусом

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса с грузовой автомашиной на федеральной автодороге М7 "Волга" в Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пять человек осмотрены на месте, пять госпитализированы медиками", — сказал собеседник агентства. По его словам, к ликвидации последствий ДТП сейчас привлечены 68 человек и 22 единицы техники.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры.